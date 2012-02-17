На замену Клюеву у Азарова уже есть больше трех кандидатов

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ еще не определился с кандидатурой первого вице-премьера, но сделает этот выбор в ближайшие дни.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в эфире программы «Шустер live».

Премьер-министр также сообщил , что сегодня на эту должность рассматривается более трех кандидатов.

«Претендентов или кандидатов на эту должность достаточно много – больше, чем три. Но я бы сейчас не стал останавливаться и не стал называть ни одну фамилию. Потому что ведется анализ и изучение, в том числе и консультации», – сказал Н. АЗАРОВ.

Он также сообщил, что по договоренности с президентом Виктором ЯНУКОВИЧЕМ после рассмотрения кандидатур он подаст главе государства ту, на которой остановится.

«С президентом у нас есть договоренность, что я должен остановиться на определенной кандидатуре и представить эту кандидатуру ему на рассмотрение и окончательное утверждение. Потому что это будет мой первый заместитель. И, естественно, я должен с ним работать с доверием. Пока еще такой выбор не сделан окончательно. Необходимо сделать этот выбор в течение ближайших дней. И он будет сделан», – заявил Н.АЗАРОВ.