Пинзеник думает, что МВФ скоро надоедят «капризы» Украины

Экс-министр финансов Виктор ПИНЗЕНИК называет вполне вероятным расторжение соглашения о сотрудничестве между Украиной и Международным валютным фондом, что может привести к обострению экономических проблем в Украине.

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии В.ПИНЗЕНИКА.

Он отметил, что отношения украинских правительств последних лет с МВФ напоминают отношения с капризным ребенком: ”Хочу – не хочу, буду - не буду”.

В.ПИНЗЕНИК напомнил, что первая программа сотрудничества с МВФ в 2008 году была отменена в связи с невыполнением украинской стороной обязательств относительно экономической политики. При этом, добавил он, новая программа сначала в основном двигалась в отмеченном направлении, однако недолго.

«Одним из фундаментальных камней преткновения является нежелание повышать цены на газ и коммунальные услуги», - напомнил В.ПИНЗЕНИК.

Экс-министр отметил, что в последние четыре года страна стала заложницей очень серьезных проблем, и некоторые из них вновь усилились.

«В случае расторжения соглашения с МВФ неминуемо радикальное обострение этих проблем. Правительство обязано избежать такого сценария», - отметил В.ПИНЗЕНИК.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 17 февраля, Всемирный банк указал на риск расторжения соглашения Международного валютного фонда с Украиной по кредиту «стэнд-бай».