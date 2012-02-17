Пшонка: Рассмотрение заявлений Литвина и Забзалюка о подкупе депутатов – не в компетенции ГПУ

Поданные в Генеральную прокуратуру Украины председателем Верховной Рады Украины Владимиром ЛИТВИНЫМ, народными депутатами Игорем РЫБАКОВЫМ и Романом ЗАБЗАЛЮКОМ заявления относительно вероятного подкупа депутатов не находятся в компетенции Генпрокуратуры.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам в Днепропетровске сообщил генеральный прокурор Украины Виктор ПШОНКА.

«В Генеральной прокуратуре Украины действительно зарегистрированы эти заявления. Мы практически подготовили ответ Р.ЗАБЗАЛЮКУ, который будет направлен ему сегодня», - сказал генеральный прокурор.

По словам В.ПШОНКИ, и Р.ЗАБЗАЛЮКУ, и В.ЛИТВИНУ, и И.РЫБАКОВУ Генпрокуратура подготовит ответы в одинаковой плоскости.

«Это не процессуальная деятельность Генеральной прокуратуры - это моральный вопрос. Все вопросы, которые существуют по возвращению долгов, кто кому давал деньги, вопрос клеветы – по этим вопросам досудебное процессуальное следствия Генеральная прокуратура не проводит», - заявил В.ПШОНКА.

По его словам, Р.ЗАБЗАЛЮК, В.ЛИТВИН и И.РЫБАКОВ могут обратиться в суд.

Как сообщал УНИАН, 23 декабря 2011 года Р.ЗАБЗАЛЮК вышел из состава фракции "БЮТ-Батькивщина", а 10 января вошел в состав депутатской группы "Реформы ради будущего".

8 февраля на пресс-конференции Р.ЗАБЗАЛЮК заявил, что его выход из фракции "БЮТ-Батькивщина" был подчинен главной цели - провести расследование относительно подкупа депутатов.

При этом народный депутат сказал, что за переход в депутатскую группу "Реформы ради будущего" получил 450 тыс. долларов.

9 февраля председатель Верховной Рады В.ЛИТВИН обратился к генпрокурору и председателю парламентского Комитета по вопросам Регламента Владимиру МАКЕЕНКО с просьбой предоставить правовую оценку информации о якобы сделках в стенах Верховной Рады, связанных с перекупом депутатов, и провести соответствующее расследование.

10 февраля Р.ЗАБЗАЛЮК также обратился к В.ПШОНКЕ с официальным заявлением "о незаконных действиях со стороны представителей отдельных политических сил, направленных на нарушение избирательных прав граждан Украины".

"Так, представителями депутатской фракции "Реформы ради будущего", в частности ее руководством, совершаются заведомо незаконные действия, направленные на фальсификацию результатов выборов в Верховную Раду Украины, которые, в соответствии со ст. 77 Конституции Украины, должны состояться 28 октября 2012 года", - написал в своем заявлении Р.ЗАБЗАЛЮК.

При этом депутат заявил, что этот факт подтверждается аудиозаписью, сделанной им во время разговора с председателем депутатской фракции "Реформы ради будущего" Игорем РЫБАКОВЫМ.

"Данной аудиозаписью четко подтвержден факт того, что на сегодняшний день имеют место неодиночные случаи выплаты вознаграждений в чрезвычайно крупных размерах (около 500 тыс. дол.) народным депутатам Украины при переходе из одной фракции в другую", - отмечал Р.ЗАБЗАЛЮК.

Он просил Генеральную прокуратуру осуществить проверку соблюдения действующего законодательства народными депутатами при выплате указанных выше сумм, а также установить законность источников получения ими таких средств.

Кроме того, Р.ЗАБЗАЛЮК просил ГПУ принять меры прокурорского реагирования относительно "недопущения заведомо незаконных действий по фальсификации выборов народных депутатов, которые должны состояться 28 октября".