Водителю Луценко просят три с половиной года с отсрочкой

Представители Генеральной прокуратуры Украины просят Печерский районный суд Киева избрать для бывшего водителя экс-министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО Леонида ПРИСТУПЛЮКА наказание в виде трех лет лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания на 1,5 года, и лишить его права на протяжении трех лет занимать должности, связанные с выполнением организационно-хозяйственных обязанностей.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующую позицию сегодня во время дебатов по делу Ю.ЛУЦЕНКО в Печерском райсуде Киева выразила сторона государственного обвинения.

Также прокуроры попросили суд лишить Л.ПРИСТУПЛЮКА 9-го ранга государственного служащего, специального звания «майор милиции» и взыскать из него штраф в сумме 50 минимальных необлагаемых доходов граждан.

Как сообщал УНИАН, Л.ПРИСТУПЛЮК является одним из обвиняемых по делу экс-министра внутренних дел Ю.ЛУЦЕНКО.

Ю.ЛУЦЕНКО и Л.ПРИСТУПЛЮКУ было выдвинуто обвинение в разворовывании государственного имущества в особо крупном размере, а также в превышении служебных полномочий и использовании поддельных документов.

Генпрокуратура, в частности, обвиняет Ю.ЛУЦЕНКО в незаконном оформлении на работу в МВД своего личного водителя Л.ПРИСТУПЛЮКА и в нарушениях, связанных с предоставлением квартиры и начислением ему пенсии.