Кириленко: Новую Конституцию надо принимать на референдуме

Председатель политсовета блока «Наша Украина – Народная самооборона» Вячеслав КИРИЛЕНКО убежден, что «в стенах новоизбранного парламента новую Конституцию принять не удастся».

Об этом он заявил сегодня в интервью журналистам в городе Шпола Черкасской области, сообщает пресс-служба НУ-НС.

По словам В.КИРИЛЕНКО, «новую Конституцию должны принять люди на всенародном референдуме, но перед этим эксперты, авторитетные люди, общественные деятели должны через Конституционный совет, который инициирован Президентом, обсудить важнейшие вопросы и изменения, которые будут заложены в текст новой Конституции».

Президент своим Указом имеет право инициировать Конституционную комиссию, Конституционный совет или любой орган, который наработает оптимальный текст новой Конституции, которая должна быть вынесена на суд людей, - подчеркнул В.КИРИЛЕНКО.