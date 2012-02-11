ЕС снова разочарован украинским парламентом

Европейский Союз разочарован очередным отказом Верховной Рады Украины декриминализировать статьи 364 и 365 Уголовного кодекса Украины, по которым, в частности, осуждена бывший премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО и проводятся судебные слушания относительно ряда других бывших министров.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщили в пресс-офисе комиссара ЕС по вопросам расширения и Европейской политики соседства Стефана ФЮЛЕ.

“Разочаровывает то, что это произошло после того, как Парламентская Ассамблея Совета Европы недавно одобрила резолюцию относительно функционирования демократических институтов в Украине, призвав к срочному внесению изменений в статьи 364 и 365 Уголовного кодекса и приведению их в соответствие со стандартами Совета Европы”, - отметили в пресс-офисе.

“Мы продолжим внимательно следить за развитием событий, касающихся Уголовного кодекса”, - добавили в пресс-офисе.

Как сообщал УНИАН, 8 февраля этого года Верховная Рада Украины отказалась рассматривать сразу три законопроекта, которые предусматривали декриминализацию статей 364 и 365 Уголовного кодекса Украины.

26 января этого года Парламентская Ассамблея Совета Европы одобрила резолюцию по Украине, в которой, в частности, рекомендовала внести изменения в статьи 364 и 365 Уголовного кодекса и привести их в соответствие со стандартами Совета Европы.