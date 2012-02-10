Литвин - о России: мы так тесно связаны, что проблемы будут возникать постоянно

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает, что ратификация Соглашения о создании зоны свободной торговли и рамках Содружества Независимых Государств не прекратит экономические войны между Украиной и Россией.

Об этом он заявил сегодня в интервью телеканалу “Рада”, отвечая на вопрос, поможет ли это соглашение избегать в будущем таких войн.

“Нет. Мы настолько тесно связаны, что эти проблемы будут возникать постоянно”, - сказал спикер.

В.ЛИТВИН заметил, что рассматривает экономические конфликты как такие, которые должны приводить к новому качеству отношений между Украиной и РФ.

“Мы должны определить свои национальные интересы, демонстрировать свой национальный эгоизм, но мы должны видеть, что есть и интересы России, и у нее есть также свой национальный эгоизм”, - отметил председатель ВР.

В.ЛИТВИН заметил, что страны должны идти на взаимные уступки, но такие, от которых выиграли бы обе стороны.

Как сообщал УНИАН, 18 октября 2011 года в Санкт-Петербурге премьер-министры стран-членов СНГ подписали соглашение о создании зоны свободной торговли.

Договор о ЗСТ подписали Россия, Украина, Беларусь, Казахстан, Армения, Таджикистан, Молдова и Киргизия.

5 января Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что в ближайшее время передаст соглашение в Верховную Раду на ратификацию.

6 февраля первый вице-премьер-министр Андрей КЛЮЕВ сообщил, что Администрация Президента Украины на этой неделе передаст в Верховную Раду полный текст соглашения.