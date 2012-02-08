Оппозиция настаивает, что Киевсовет уменьшил надбавку педагогам и медикам

Несмотря на заверения киевской власти о сохранении муниципальных надбавок работникам образования и медицины, оппозиция продолжает настаивать на том, что в столичном бюджете на 2012 год нет средств на выплату надбавок учителям и медикам в полном объёме.

Об этом заместитель председателя депутатской фракции «УДАР Виталия Кличко» в Киевсовете Наталия НОВАК заявила в эфире социального ток-НЕшоу с Реной НАЗАРОВОЙ «Киевский форум».

«Должны быть надбавки 20% – муниципальные, 20% – государственные. По моим расчётам, таких надбавок в полном объёме сегодня в бюджете Киева нет», – отметила депутат.

Эту информацию подтвердил первый заместитель начальника Главного финансового управления КГГА Виктор ПАДАЛКА. Чиновник сообщил, что в 2012 году просвещенцы и медики будут получать около 15% муниципальной надбавки. Однако отметил, что позже депутаты могут пересмотреть столичный бюджет в сторону увеличения этих выплат.

Эксперты признали такую ситуацию ненормальной и назвали столичный бюджет «дискриминационным», поскольку 50% налогов киевлян, в отличие от жителей других регионов, будут изъяты в государственный бюджет.

«Таким образом, из бюджета Киева изъяли более 7 млрд. грн.», – отметила Н.НОВАК.

Депутат также прогнозирует, что невыполнение столичного бюджета на конец года составит около 2,7 млрд. грн.

29 декабря 2011 года Киевский городской совет утвердил бюджет столицына 2012 год с общим объёмом доходов в сумме 16 млрд. 438 млн. 599,8 тыс. грн., в том числе субвенции из госбюджета – 2 млрд. 576 млн. 717,6 тыс. грн. и дополнительные дотации из госбюджета – 33 млн. 327 тыс. грн. Общий объём расходов составляет 16 млрд. 438 млн. 599,8 тыс. грн., т. е. равен объёму доходов.