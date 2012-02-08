Филарет: «приватизация» Лавры, сыр и цена на газ - события из одного ряда

Патриарх Киевский и всея Руси-Украины ФИЛАРЕТ от имени Украинской православной церкви Киевского патриархата призывает Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА принять все меры для предупреждения принятия парламентом законопроекта о передаче в собственность Русской православной церкви Киево-Печерской Лавры, Почаевской Лавры и Богоявленского монастыря в Кременце.

Текст письма ФИЛАРЕТА размещен на официальном веб-сайте Украинской православной церкви Киевского патриархата.

ФИЛАРЕТ просит В.ЯНУКОВИЧА, как гаранта конституционных прав, предпринять все, предусмотренные законодательством средства для того, чтоб не допустить принятия и вступления в силу «провокационного» законопроекта №9690 «О внесении изменений в некоторые законы Украины (о передаче объектов культурного наследия религиозным организациям)», который был внесен 11 января 2012 г. на рассмотрение Верховной Рады Украины. По словам патриарха, указанный законопроект – «очередная провокационная законодательная инициатива, реализация которой может серьезно ухудшить межконфессиональные отношения в Украине, обострить общественное противостояние».

«За красивым названием законопроекта фактически прячется намерение разрешить приватизацию Московским патриархатом украинских национальных святынь – Киево-Печерской лавры, Почаевской лавры, Богоявленского монастыря в Кременце. Более того, приложением к законопроекту предусматривается передача в собственность Московского патриархата комплекса Феодосиевского монастыря (охранный №7, ул. Январского восстания, 32) – того комплекса, который 20 лет на законных основаниях находится в пользовании Киевского патриархата, и где действует мужской монастырь», - отмечает ФИЛАРЕТ.

По его словам, как известно, УПЦ Московского патриархата является структурной частью Русской православной церкви, поэтому нет никакой юридической гарантии того, что украинские святыни, формально переданные в собственность монастырям УПЦ МП, по сути, не станут собственностью непосредственно российской структуры – Московской патриархии.

«На многочисленных примерах – от цены на газ до борьбы против украинского сыра – мы хорошо видим, какую недружелюбную политику ведет нынешнее российское руководство против Украины. Убежден: желание Кремля получить контроль над украинской газотранспортной системой, затянуть в кабальный Таможенный союз и инициативы «приватизации» в интересах Московского патриархата украинских святынь – события из одного ряда», - отмечает ФИЛАРЕТ.

При этом он замечает, что часть комплекса Киево-Печерской лавры, Почаевская лавра и Богоявленский монастырь в г. Кременце давно переданы в пользование соответствующим монастырям УПЦ, что полностью разрешает им полноценно проводить свою уставную деятельность, но также и сохраняет за государством контроль за состоянием выдающихся памятников духовной и материальной культуры мирового значения. По убеждению патриарха Киевского и всея Руси-Украины, этот порядок является оптимальным с точки зрения баланса интересов государства и соответствующих религиозных общин, а поэтому должен сохраняться и в дальнейшем.

«Следует отметить также, что все церковное недвижимое имущество было при правлении российской императрицы Екатерины ІІ отобрано в собственность государства. И юридически Православная Церковь в пределах Российской империи была лишь распорядителем, а не владельцем имущества, тем более, что и сама она юридически была государственной структурой. Это создает дополнительные проблемы в вопросах реституции», - указывает ФИЛАРЕТ в письме к В.ЯНУКОВИЧА.

Предстоятель УПЦ КП отмечает, что авторы законопроекта в его мотивировочной части ссылаются на европейские рекомендации относительно реституции церковного имущества. В то же время, по мнению ФИЛАРЕТА, «ссылки на эти рекомендации являются безосновательными, ведь их законопроект направлен не на комплексное решение вопроса реституции, а на передачу духовных святынь украинского народа конкретным общинам лишь одной церкви».

«Особое же возмущение вызывает попытка авторов законопроекта втихаря отобрать у Киевского патриархата в интересах Московского патриархата комплекс Феодосиевского монастыря в Киеве! Неужели народные депутаты Украины не понимают, какое религиозное противостояние они провоцируют лишь самими намерениями совершить подобное беззаконие?», - спрашивает патриарх, подчеркивая, что межконфессиональный мир легко нарушить, но тяжело восстановить.

ФИЛАРЕТ выразил уверенность, что украинские святыни должны оставаться собственностью украинского народа.

Аналогичные по содержанию письма предстоятель УПЦ Киевского патриархата также направил в адрес Кабинета министров Украины и Верховной Рады Украины.

Справка УНИАН. 12 января с.г. в Верховной Раде был зарегистрирован проект закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно передачи объектов культурного наследия религиозным организациям)» № 9690. Авторами законопроекта являются народные депутаты из фракции Партии регионов Андрей ДЕРКАЧ, Василий ГОРБАЛЬ и Дмитрий ШЕНЦЕВ, член фракции Народной партии Сергей ГРИНЕВЕЦКИЙ, член фракции Коммунистической партии Украины Александр ГОЛУБ, а также председатель депутатской группы "Реформы во имя будущего" (избран по списку БЮТ) Игорь РЫБАКОВ. Законопроект предусматривает передачу объектов культурного наследия национального значения в бесплатное пользование или в собственность религиозным организациям. Документом предлагается правительству «в трехмесячный срок решить вопрос относительно передачи объектов, расположенных в Кременецком районе, Свято-Богоявленскому женскому монастырю Тернопольской епархии и Почаевской Свято-Успенской Лавре Украинской православной церкви, а объектов, расположенных в городе Киеве, – Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре (мужскому монастырю) Украинской православной церкви без права отчуждения».

Законопроект содержит перечень из 10 страниц памятников архитекторы и культуры, размещенных на территории Почаевской и Киево-Печерской лавры, которые предлагается исключить из списка памятников культурного наследия, не подлежащих приватизации.