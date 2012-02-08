Нардеп считает, что крымского спикера должна привести в чувства прокуратура

Народный депутат от партии «Наша Украина» Лилия ГРИГОРОВИЧ заявляет, что абсурдное «недовольство» крымского спикера Владимира КОНСТАНТИНОВА тем, что корреспонденцию в парламент АРК органы центральной власти направляют на украинском языке, являются дерзкой провокацией, антигосударственной по сути.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Нашей Украины», по убеждению Л.ГРИГОРОВИЧ, такие заявления В.КОНСТАНТИНОВА в первую очередь свидетельствуют о его необразованности и профессиональной неготовности к работе в органах местного самоуправления.

«В соответствии с Конституцией Украины и, в том числе, Конституции АРК, украинский язык является государственным и обязательным средством общения при осуществлении полномочий органами государственной власти и местного самоуправления. То есть, русский язык в работе крымского парламента может использоваться только наряду с украинским, но не вместо него», - отметила депутат.

«Если КОНСТАНТИНОВ этого не знает или сознательно игнорирует, то органы прокуратуры должны ему объяснить, что невыполнение законов и Конституции Украины является основанием для привлечения к уголовной ответственности», - отметила В.ГРИГОРОВИЧ.

«В этом случае «Наша Украина» гарантирует, что, в соответствии с действующим законодательством, в случае непонимания им украинского языка, материалы уголовного дела будут переведены на русский», - сказала депутат.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Крыма создала рабочую группу по мониторингу функционирования русского языка и других национальных языков автономной республики в сферах образования, культуры, фармакологии, нотариате, судопроизводстве, в деятельности правоохранительных органов, торговли, рекламе и телерадиовещании.

Речь идет о соблюдении статьи 10 Конституции Украины и статей 10-14 Конституции Крыма.

"(Раздражает) то, что многие министры начинают обращаться к нам на украинском языке... Опять пошла переписка (на украинском), опять начинаем откатываться назад", - сказал спикер крымского парламента В.КОНСТАНТИНОВ 7 февраля после заседания президиума ВР Крыма, где была создана рабочая группа.

Он сообщил, что парламент Крыма готовит обращение о принятии закона о языках, которое планируется рассмотреть на ближайшем пленарном заседании в феврале.

"Пока кино в Симферополе мы не будем смотреть на русском языке, ничего хорошего не будет", - сказал В.КОНСТАНТИНОВ.