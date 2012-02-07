Луценко дал понять, что прокуратура не видит бревна в своем глазу

Экс-министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО заявляет, что подписал приказ о трудоустройстве в МВД своего водителя Леонида ПРИСТУПЛЮКА на основании заключений специалистов кадровых служб и департаментов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ЛУЦЕНКО заявил сегодня во время допроса в Печерском районном суде г. Киева, отвечая на вопрос стороны государственного обвинения.

«Я не имел оснований его не подписывать, поскольку этот приказ был подготовлен и завизирован специалистами кадровых служб и департаментов. Именно за профессиональность они получают зарплату. Выяснять, правильно ли, в соответствии с действующим законодательством, они это делали, - это не входит в компетенцию министра», - отметил Ю.ЛУЦЕНКО.

Отвечая на вопрос, было ли ему известно, что работники Департамента оперативной службы имеют ограничение на появление в публичных местах, в том числе в судах, Ю.ЛУЦЕНКО сказал, что ему об этом не было известно, а если это действительно так, то прокуратура сама совершила преступление, вызвав на допрос в суд несколько десятков работников департамента.

Обращаясь к представителям прокуратуры, экс-министр добавил: «Кстати, к вашему сведению, работники ДОС не работают в подполье, они работают, не надевая маски, не прячась под канализациями».

Отвечая на вопрос, почему в должности министра он подписывал приказы о награждении Л.ПРИСТУПЛЮКА, Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что вручал награды сотням работников внутренних дел, в то же время, лично Л.ПРИСТУПЛЮКУ - не вручал. Ю.ЛУЦЕНКО объяснил, что соответствующие документы о поощрении подавались и утверждались руководителями служб, где работали те или другие работники милиции.

«Отслеживать судьбу Л.ПРИСТУПЛЮКА - лишь исключительно болезненное воображение следователей прокуратуры. Для меня главным было, чтобы он надежно держал руль, и мы были там, где было нужно, своевременно... Следить, сколько наград вручалось водителям министра, - это точно не входило в круг моих обязанностей», - отметил Ю.ЛУЦЕНКО.

Как сообщал УНИАН, Л.ПРИСТУПЛЮК является одним из обвиняемых по делу экс-министра внутренних дел Ю.ЛУЦЕНКО.

Ю.ЛУЦЕНКО и Л.ПРИСТУПЛЮКУ было выдвинуто обвинение в хищении государственного имущества в особо крупных размерах, а также в превышении служебных полномочий и использовании поддельных документов.

Генпрокуратура, в частности, обвиняет Ю.ЛУЦЕНКО в незаконном оформлении на работу в МВД своего личного водителя Л.ПРИСТУПЛЮКА и в нарушениях, связанных с предоставлением квартиры и начислением ему пенсии.