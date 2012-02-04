Милиция возбудила уголовное дело о нападении на депутата

Милиция возбудила уголовное дело по факту избиения депутата Броварского горсовета Павла РИЗАНЕНКО и его водителя.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в Киевской области, уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 296 (хулиганство).

"По этому факту проведена проверка, возбуждено уголовное дело. В рамках этого дела будем детально устанавливать личности нападающих, причины, проверять, связано ли это с профессиональной деятельностью или нет", - отметили в ОСО.

При этом в милиции опровергли информацию о том, что опрос пострадавших в больнице длился три часа и что правоохранители не допускали к ним журналистов.

"Максимум минут 40-50 опрашивали, а журналистов не пускали коллеги пострадавшего", - отметили в милиции Киевской области.

Как сообщал УНИАН, по информации общественной инициативы «Имеешь Право Знать», 2 февраля около 20.30 неизвестные избили оппозиционного депутата Броварского городского совета (Киевская область), председателя общественной организации «Прозрачное общество» Павла РИЗАНЕНКО и его водителя. Нападение произошло, когда депутат выходил из автомобиля у подъезда своего дома.

По словам помощницы депутата Алины ДЯЧЕНКО, к П.РИЗАНЕНКО и его водителю сзади подбежали 4-5 неизвестных с криками: «На землю! УБОП!», после чего начали их бить.

У госпитализированного депутата были выявлены признаки сотрясения мозга и подозрение на перелом руки.

Помощница депутата однозначно связывает нападение на П.РИЗАНЕНКО с его общественной и депутатской деятельностью, поскольку бизнесом он не занимается. В Броварах он известен, в частности, своим активным противодействием отчуждению земель центрального парка «Победа», расследованиям законности аренды броварских муниципальных и школьных плавательных бассейнов.