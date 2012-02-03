Австрийская компания: Газпром сам предупредил, что газа даст меньше

Австрийская компания OMV Group заявляет, что ОАО "Газпром" на треть сократил объемы поставок газа в Австрию, заранее предупредив о таком сокращении.

Об этом говорится в обнародованном пресс-релизе австрийской компании, который имеет в своем распоряжении УНИАН.

"Суровая зима в России с температурами до минус 35 градусов привела к ограничению поставок газа из Российской Федерации ... Сейчас поставки газа через станцию Baumgarten на юге Австрии снизились на 30%", - отметила пресс-служба компании.

В сообщении также отмечается, что "Газпром экспорт" предупредил OMV Group и ее дочернюю компанию EconGas о планируемых сокращениях газа.

Вместе с тем, пресс-служба не уточнила, когда именно было отправлено предупреждение и на какой срок предусмотрено сокращение поставок газа.

Одновременно пресс-служба OMV Group отметила, что необходимые объемы газа компенсируются за счет увеличения его отбора из хранилищ, в которых накоплено 2,4 млрд. кубометров топлива.

Компания также отметила, что Австрия ежегодно потребляет около 9 млрд. кубометров газа, 47% из которых страна закупает в России, а 38% - в Норвегии и других странах. Остальные 15% страна покрывает за счет собственной добычи.

Как сообщал УНИАН, 2 февраля генеральный директор ООО "Газпром экспорт" Александр МЕДВЕДЕВ заявил, что "Газпром" максимально увеличил объемы поставок газа в Европу. При этом он отметил, что Украина осуществляет отбор российского газа в значительно больших объемах, чем предусмотрено контрактом.

"Нафтогаз" опроверг такие обвинения, отметив, что увеличение объемов потребления газа в Украине, связанное с сильными морозами, компенсируется исключительно за счет отбора газа из подземных газохранилищ.

Сегодня, 3 февраля, министр энергетики и угольной промышленности Юрий БОЙКО заявил, что европейские страны получают меньше природного газа, поскольку российский «Газпром» уменьшил его поставки.