Тимошенко заявляет, что задержка только за НСНУ

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что Блок Юлии Тимошенко, Блок” Наша Украина” и Социалистическая партия Украины на данное время полностью согласовали вариант коалиционного соглашения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила сегодня журналистам.

Ю.ТИМОШЕНКО также отметила, что БЮТ на данный момент полностью готов подписать данное соглашение.

По ее информации, подписать данное соглашение готова также СПУ, а в “Нашей Украине” сейчас проходит политсовет, на котором обсуждается этот вопрос.

«Задержка за НСНУ, там сейчас идет политсовет, СПУ также согласна», - отметила она.