Дочь Тимошенко выступила в Сенате США (фото)

Дочь экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО Евгения выступила на слушаниях в Сенате США на тему "Украина на перепутье: что поставлено на карту для США и Европы?".

В ходе выступления Е.ТИМОШЕНКО заявила, что власть Украины, несмотря на жесткую реакцию Европейского Союза и Парламентской Ассамблеи Совета Европы, которые призвали немедленно освободить всех политзаключенных, продолжает преследовать политических оппонентов, сообщается на сайте Ю.ТИМОШЕНКО.

"Я не хочу, чтобы у вас сложилось представление, что этот вопрос касается только моей матери. Другие прежние правительственные чиновники также преследуются и незаконно содержатся в тюрьме. Экс-министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО при надуманных причинах уже больше года находится под стражей. Почти аналогичная ситуация с Валерием ИВАЩЕНКО", - сказала Е.ТИМОШЕНКО.

Она сообщила членам подкомитета по европейским делам Комитета иностранных дел Сената США, что власть Украины объявила в международный розыск бывшего губернатора Харьковской области, лидера областной организации партии "Батьківщина" Арсена АВАКОВА, а также об ограничении прав и свобод граждан. "Политические репрессии продолжаются, моя мама – это лишь наиболее яркий пример выборочного применения уголовного права. Это большой вызов для дальнейшего демократического развития Украины", - подчеркнула она.

Дочь Ю.ТИМОШЕНКО также заявила, что власть продолжает осуществлять давление на ее семью, в частности, посредством возобновления преследования ее отца и деда.

По ее словам, «одной из главных причин преследования ее матери стала борьба с коррупцией и коррупционными схемами снабжения природного газа через компанию РосУкрЭнерго».

"Те, кто организовал преследование, не только разрушают имидж Украины, но и уменьшают ее инвестиционную привлекательность. Успешные люди оставляют Украину", - отметила Е.ТИМОШЕНКО.

Дочь Ю.ТИМОШЕНКО считает, что одной из предпосылок успешного развития Украины является проведение демократических и открытых выборов. "Но это невозможно обеспечить без участия лидеров оппозиции. Я прошу Вас использовать все возможные средства влияния для того, чтобы объяснить режиму ЯНУКОВИЧА последствия таких действий", - добавила она.

Е.ТИМОШЕНКО также поблагодарила Государственного секретаря США Хилари КЛИНТОН и Администрацию Президента Барака ОБАМЫ за поддержку ее матери и демократического развития Украины. "Моя мама искренне верит в демократическое будущее Украины", - подчеркнула дочь лидера оппозиции.

В свою очередь председательствующая на слушаниях сенатор Джин ШАХИН заявила, что США будут продолжать тщательным образом отслеживать ситуацию в Украине. "Это больше, чем просто случай с Юлией ТИМОШЕНКО. Это свидетельствует о выборочном применении закона и возвращении к недемократическим процессам в государстве", - сказала Дж.ШАХИН.

На слушаниях в подкомитете по европейским делам Комитета иностранных дел Сената США также присутствовал защитник экс-премьер-министра Сергей ВЛАСЕНКО.