На Терпольщине говорят, что Наливайченко позвали сами

Организационный комитет народного вече «Защитим Украину!», которое состоялось 29 января в Бережанах, считает все обвинения, высказанные в заявлении Тернопольской организации «За Украину!» в адрес экс-главы Валентина НАЛИВАЙЧЕНКО, безосновательными.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении оргкомитета в ответ на заявление Тернопольской областной организации «За Украину!».

Участники вече отметили, что они, как и все граждане Украины, воспользовались правом на выражение своей политической позиции.

В заявлении отмечается, что народное вече носило общественный, а не партийный характер. «Инициаторами вече был не В.НАЛИВАЙЧЕНКО, а представители местного общественно-политического актива Бережанщины. Резолюция вече не нарушает ни одного пункта соглашения объединенной оппозиции. В резолюции жители Тернопольщины обратились к лидерам КСД с предложением поддержать Валентина НАЛИВАЙЧЕНКО в качестве единого согласованного кандидата от оппозиции по округу на Тернопольщине. Участники вече признают вес КСД как важного координационного центра оппозиции», - отмечается в заявлении.

«Заявление о том, что НАЛИВАЙЧЕНКО, не согласовав с КСД, назвал себя кандидатом по одному из округов, не отвечает действительности», - отмечают организаторы вече.

Они напоминают, что в своем выступлении В.НАЛИВАЙЧЕНКО поблагодарил за доверие, оказанное ему участниками вече. Он заявил, что, несмотря на свою готовность представлять интересы избирателей округа в парламенте, осознает важность единства оппозиции. Именно поэтому В.НАЛИВАЙЧЕНКО предложил пройти путь переговоров в оппозиционной среде, а возможно, и праймериз, для определения единого оппозиционного кандидата по округу.

«Позиция НАЛИВАЙЧЕНКО не противоречит ни букве, ни духу соглашения об объединении оппозиции», - отмечается в заявлении.

«Соглашение объединенной оппозиции содержит пункт относительно отказа от взаимной борьбы оппозиционных сил. Обращаем на это внимание наших коллег из Тернопольской областной организации партии «За Украину!», ведь такие непродуманные, эмоциональные заявления играют на руку преступному режиму», - отмечают участники вече.

Как сообщал УНИАН, 31 января Тернопольская областная организация партии «За Украину!» распространила заявление, в котором раскритиковала действия представителя партии «Наша Украина» В.НАЛИВАЙЧЕНКО, который без согласования с членами Всеукраинского Комитета сопротивления диктатуре (КСД) решил баллотироваться в одном из мажоритарных округов Тернопольской области.

29 января участники вече в Бережанах - представители КУН, УНП, «Нашей Украина», ВО «Тризуб», «Обновление страны», МНК, Украинской партии - приняли резолюцию, в которой предложили Комитету сопротивления диктатуре выдвинуть В.НАЛИВАЙЧЕНКО единым кандидатом в народные депутаты от оппозиции по округу, который включает Бучачский, Бережанский, Козовский, Монастыриский, Подгаецкий, Зборовский районы Тернопольской области.

В свою очередь В.НАЛИВАЙЧЕНКО во время выступления на вече заявил о своей готовности представлять интересы избирателей этого округа в парламенте. Также он заявил о готовности к переговорам с другими вероятными оппозиционерами от этого округа, которые планируют идти в парламент. «Я убежден - оппозиция должна быть единой. Я открыт к переговорам со всеми оппозиционными политиками, которые намерены баллотироваться по этому же округу. Уверен – мы найдем общий язык. Если будет необходимо, проведем праймериз, которые определят единого кандидата от оппозиции», - сказал В.НАЛИВАЙЧЕНКО.