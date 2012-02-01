Попов: В этом году в Киеве заработают еще 14 детсадов

В этом году в Киеве станет на 14 работающих детсадов больше. Об этом сообщил председатель КГГА Александр Попов. По его словам, программой социально-экономического развития столицы на 2012 год предусмотрено строительство 4 новых, реконструкция 7 возобновленных, и достройка 3 принятых на баланс города детских садиков.

«В прошлом году мы положили начало очень правильной и масштабной программе по восстановлению детских садиков. В столице заработало сразу 18 дошкольных заведений. Однако, лишь в этом году армия столичных дошкольников пополнилась 4 тысячами малышей. Это очень утешительная тенденция. Впрочем, и потребность в новых и восстановленых детских садиках остается чрезвычайно актуальной для Киева. Поэтому мы продолжаем программу по восстановлению и строительству детских заведений, и будем делать все, чтобы нашим малышам было комфортно и интересно», – сообщил Александр Попов.

Абсолютно новые детские садики в этом году появятся на проспекте Науки, 63; на жилищном массиве Позняки-4; на улицах Старонаводницкой 2-20 и Николая Кудряшова, 7-А. Еще 7 восстановленых детсадов заработают после капитальных ремонтов в Дарницком, Оболонском, Печерском и Шевченковском районах. Они дадут Киеву около полутора тысячи мест.

Около 1800 малышей получат возможность заниматься в дополнительных 90 группах, которые откроют в работающих детсадах во всех районах столицы. А это равнозначно 8 новым дошкольным заведениям на 220 мест.

Кроме того, 3 недостроенные дошкольные учреждения в этом году Киев будет принимать на свой баланс с тем, чтобы закончить их сооружение и сдать в эксплуатацию. Речь идет о детсадах строительство которых в свое время начали Министерства обороны и чрезвычайных ситуаций, а также столичный завод металлоконструкций. Это обеспечит Киеву еще свыше 600 мест.

«Мы должны уже сегодня думать о будущем. Демографические тенденции столицы радуют. И это, действительно, очень приятные хлопоты. Если мы говорим о развитии столицы, то должны прежде всего позаботиться о самых маленьких киевлянах», – сказал Александр Попов.

Ввиду высокого уровня рождаемости город запланировал с 2012 по 2015 год в целом возобновить работу 33 дошкольных учебных заведений на 4880 мест и 307 групп на 6140 мест.

Официальный портал киевской власти напоминает, что в 2011 году в Киеве создано 6 140 дополнительных мест в детских садиках города. Инициативы Александра Попова относительно создания дополнительных мест в 2011 году были выполнены на 100% благодаря строительству новых детсадов, возобновлению прежних ДНЗ, созданию дополнительных групп в детсадах.