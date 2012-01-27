«Батьківщина»: Холокост начинается с подавления свободы

Международный день памяти жертв Холокоста должен стать предостережением о том, к какой беде может привести авторитаризм, подавление инакомыслия, пренебрежение принципами демократии и человеческой свободы.

Об этом идет речь в переданном УНИАН заявлении партии «Батьківщина» к Международному дню памяти жертв Холокоста.

В документе отмечается, что в этот день человечество склоняет головы в скорби по миллионам невинных жертв Второй мировой войны. «Холокост еврейского народа стал ужасной трагедией ХХ столетия, неискупимым преступлением нацистского режима, который ценой боли и страданий стремился завоевать весь мир», - говорится в заявлении.

«В Освенциме, Бухенвальде, Бабьем Яру и многих других местах годами работали фабрики смерти, где у людей отбирали жизнь из-за национальной принадлежности. С 1933 вплоть до 1945 года евреев преследовали и уничтожали лишь из-за того, что они были евреями», - отметили в «Батьківщине» и подчеркнули: «Нынешняя годовщина особенная. Самая болезненная. В соответствии с решением Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций сегодня мы вспоминаем детей, которые стали жертвами Холокоста». «Полтора миллиона детей были с сатанинской жестокостью уничтожены. Медицинские эксперименты, физические пытки, газовые камеры и расстрелы - все это укладывалось в безумный нацистский план «решения еврейского вопроса», - напомнили авторы заявления.

Они отмечают, что «помня о страшном Холокосте еврейского народа, мы не имеем права забыть тех, кто, рискуя собственной жизнью, спасал евреев от рук нацистов – таких людей, как сельский священник Омельян Ковч и еще почти две тысячи наших соотечественников - праведников мира».

В «Батьківщине» также призвали «вознести молитвы за души невинных жертв Холокоста, сделать все, чтобы никогда в мире не повторилась подобная трагедия».