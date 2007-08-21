Тимошенко: я - не Ющенко, амнистии Януковичу и Ахметову подписывать не буду

Юлия Тимошенко обещает наказать за злоупотребления премьера Виктора Януковича и члена Партии регионов Рината Ахметова. Об этом лидер БЮТ заявила вчера на митинге в Терновке Днепропетровской области, сообщает сайт БЮТ.

"Я хочу сказать Виктору Федоровичу и Ринату Леонидовичу, если они меня слышат, что я не Ющенко, я им амнистии подписывать не буду", – сказала Юлия Тимошенко.

"В этот раз мы не дадим им создавать коалицию, говоря, что они нормальные демократические политики", - пообещала лидер БЮТ. По словам Юлии Тимошенко, Партия регионов – "это не партия, это клан, корпорация теневого капитала". "Они только мечтают наломать и расколоть всех, чтобы взять свое, но в этот раз в них ничего не выйдет", - прибавила она.

Также лидер БЮТ пообещала в случае прихода к власти установить наказание в виде пожизненного заключения за коррупцию.