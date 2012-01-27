Клюев собирает губернаторов
10:13, 27 января 2012Политика
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Разговор начнется в 14.00
Сегодня в 14.00 первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Андрей КЛЮЕВ проведет селекторное совещание с руководителями регионов относительно организации работы органов власти и местного самоуправления в условиях значительного похолодания.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе А.КЛЮЕВА, в ходе совещания будут обсуждаться первоочередные меры по обеспечению работы объектов жизнеобеспечения и социальной сферы.
Совещание состоится в помещении Дома правительства (8-й этаж, зал заседаний).
Аккредитация журналистов проводится до 12.00 по телефонам: 097-699-22-81, 067-459-79-09.
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