Гриценко: Янукович не освободит Тимошенко даже по решению Евросуда

Президент Виктор Янукович не будет способствовать освобождению экс-премьера Юлии Тимошенко и экс-министра Юрия Луценко даже после решения Европейского суда по правам человека.

Об этом заявил лидер партии Анатолий Гриценко в эфире 5 канала.

Отвечая на вопрос, будет ли способствовать президент освобождению Тимошенко и Луценко, он отметил: "Я не думаю, что он примет решение выпустить. И не думаю, что Европейский суд тут нажмет".

"Надавить мог бы народ, если бы он вышел защищать. Если бы хотя бы треть из той полумиллионной партии "Батькивщина" вышла ... Поскольку не выходят, значит планов выпустить нет", - считает депутат.

Украинская правда