Часть объектов ЧФ РФ могут вернуть Севастополю

Часть объектов Черноморского флота России, базирующегося на территории Украины, по итогам проводящейся инвентаризации имущества может быть возвращена Севастополю. Об этом сообщил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО, находящийся в Мексике с визитом.

"Совершенно очевидно, что ряд объектов и земельных участков, которые в рамках соглашения об условиях пребывания на территории Украины, ЧФ РФ были сданы в аренду, во многих случаях не используются вообще или используются не по назначению", - сказал К.ГРИЩЕНКО.

Он отметил, что было бы правильным вернуть их в пользование городской общины Севастополя. "Его жители, очевидно, нуждаются в том, чтобы эти территории, которые либо просто бесхозны, либо используются не по назначению, были возвращены городу", - подчеркнул глава МИД Украины.

Инвентаризация имущества ЧФ РФ проводится с октября прошлого года по договоренности двух стран. В 2011 году К.ГРИЩЕНКО сообщил, что после инвентаризации недвижимого имущества будет определена рыночная стоимость объектов аренды.