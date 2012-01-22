США настаивают на доступе независимых врачей к Тимошенко

Посол США в ОБСЕ Иен КЕЛЛИ от имени своего правительства настаивает на обеспечении доступа независимых врачей для проведения обследования состояния здоровья экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО, которая находится в Качановской колонии в Харькове.

Об этом сообщает сайт Ю.ТИМОШЕНКО.

«Мы обеспокоены сообщениями об условиях тюремного заключения Юлии ТИМОШЕНКО и доступе к медицинской помощи. Призываем правительство Украины расследовать эти сообщения и обеспечить соответствие условий тюремного заключения своим обязательствам перед ОБСЕ и Международному пакту о гражданских и политических правах. Призываем правительство Украины пригласить независимых медицинских экспертов для оценки состояния ее здоровья", - заявил И.КЕЛЛИ на заседании Постоянного комитета ОБСЕ в Вене (Австрия) в связи с будущим председательством Украины в ОБСЕ.

Американский дипломат в который раз выразил серьезную обеспокоенность в связи с нарушениями в судебном процессе, которые сопровождали дело бывшего премьер-министра Ю.ТИМОШЕНКО, вынесением ей обвинительного приговора и условиями ее содержания под стражей.

"Мы остаемся сторонниками продвижения Украины по пути европейской интеграции и приветствуем активное участие Украины в делах ОБСЕ. Нынешний, 2012 год мы считаем решающим как для Украины, так и для ОБСЕ, и рассчитываем на работу в партнерстве с Украиной, которая готовится стать нашим следующим действующим председателем", - заявил И.КЕЛЛИ.

По его мнению, в этом году у Украины будет много возможностей, чтобы определить характер своего председательства в 2013 году. "В декабре Президент ЯНУКОВИЧ заявил, что будущие украинские выборы продемонстрируют добросовестное отношение Украины к демократии. Мы приветствуем это обещание и заявление о том, что для контроля над выборами будут приглашены международные наблюдатели. В частности, надеемся, что новый закон Украины о парламентских выборах будет выполняться в том же духе консенсуса, в котором он был принят. Украина может подавать пример другим, демонстрируя свою приверженность своевременному, непредвзятому и прозрачному определению рациональных избирательных округов", - подчеркнул американский дипломат.

"Обязанности действующего председателя многочисленны и требуют, прежде всего, лидерства на собственном примере", - заявил И.КЕЛЛИ.

Как отмечается в сообщении сайта, в середине января Ю.ТИМОШЕНКО обратилась к руководству Качановской исправительной колонии с письменным заявлением об отказе от помощи и лекарств, которые предоставляются тюремными врачами. 6 января приблизительно в 22.30 Ю.ТИМОШЕНКО внезапно потеряла сознание сразу после приема лекарств, которые ей выдали сотрудники колонии в связи с заболеванием ОРВИ. Соседка Ю.ТИМОШЕНКО по камере стала стучать в дверь, пытаясь вызвать помощь. Невзирая на постоянное видеонаблюдение в камере, которое, по информации Государственной пенитенциарной службы, установлено для безопасности заключенных, лишь через 20 минут к Ю.ТИМОШЕНКО прибыли тюремные медики, которые начали реанимационные мероприятия для того, чтобы вернуть экс-премьера Украины к жизни.

Окончательно вывести Ю.ТИМОШЕНКО из критического состояния врачам удалось только после полуночи. В течение более 2 часов давление экс-премьера было катастрофически низким и составляло 60/40. В два часа ночи на 7 января был срочно созван консилиум, который назначил проведение клинического обследования. Именно поэтому на следующий день Ю.ТИМОШЕНКО срочно доставили в харьковскую больницу, где было проведено клиническое обследование (рентген, МРТ, КТ) и взят анализ крови.