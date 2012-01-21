Общественная организация попытается расколоть Партию регионов

Общественное движение "Спільна справа" будет пытаться расколоть партию власти и ее сателлитов, но будет контролировать и действие оппозиции. Как информирует Gazeta.ua, об этом на собрании организации сообщил ее лидер Александр Данилюк.

"Мы рассчитывали, что будет грызня между самими "регионалами". Однако, к большому сожалению, пока такие случаи единичны. Надеемся, что ближе до выборов такие конфликты будут обостряться. Нами уже выявлен конфликт между "регионалами" Горбалем и Луцким по Соломенскому району города Киев, где они оба планировали баллотироваться. Мы будем делать все возможное, чтобы этот конфликт еще ближе углублялся. Мы должны "колоть" не оппозиционеров, как предлагают некоторые коллеги, а "колоть" тех, кто представляет власть", - сказал он.

Также Данилюк отметил, что все действия оппозиционных кандидатов также будут детально исследоваться.

"Мы не будем замалчивать факты нарушений со стороны оппозиционных кандидатов. Это исключается. Если подкуп - это преступление, то преступление для всех", - подчеркнул правозащитник.