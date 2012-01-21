Хорошковский: я не член Партии регионов и не собираюсь им быть

Министр финансов Украины Валерий ХОРОШКОВСКИЙ исключил возможность своего участия на предстоящих парламентских выборах в списке Партии регионов, тем более, возглавить ее список. Об этом он заявил в эфире телеканала «Интер» в пятницу.



Отвечая на вопрос о подобной политической перспективе, В.ХОРОШКОВСКИЙ сказал: «Нет, исключительно по простой причине, я не член Партии регионов и не собираюсь им быть».



Также он дал понять, что у него на сегодня отсутствуют президентские амбиции.



В.ХОРОШКОВСКИЙ также заявил, что свой пост министра финансов он не будет использовать для создания преференций в распределении бюджетных средств для повышения рейтинга правящей партии в каких-либо регионах страны. «Во всех регионах требуется государственная поддержка», - резюмировал он.