Янукович побывал в музее Грушевского

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ посетил историко-мемориальный музей Михаила Грушевского в Киеве и отметил важность бережного отношения к наследию выдающегося украинского деятеля.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, директор музея Светлана ПАНЬКОВА ознакомила В.ЯНУКОВИЧА с экспозицией, рассказала о семье Грушевских и жизненном пути выдающегося украинского политика.

Президент также увидел одно из крупнейших в Украине музейных собраний произведений ученого и его учеников, книги, посвященные жизни и деятельности нашего выдающегося соотечественника.

В.ЯНУКОВИЧ осмотрел рабочий кабинет М.Грушевского и квартиру его семьи. Внутренняя отделка этой части музея была воспроизведена по образцам начала ХХ века. Внешний вид кабинета восстановлен по оригинальным фотоматериалам. Среди особых экспонатов - экземпляр газеты «Село», которую издавал М.Грушевский, и его личная библиотека.

Глава государства поблагодарил директора музея за экскурсию.

«Берегите музей», - сказал В.ЯНУКОВИЧ, обращаясь к председателю Киевской городской госадминистрации Александру ПОПОВУ.

** Музей Михаила Грушевского находится в доме, где жил и работал ученый и историк вместе со своей семьей - на улице Паньковской, 9. Бывший флигель - единственное здание, которое уцелело от киевской усадьбы Грушевских, - стал пристанищем для ученого в 1924-1931 гг. после возвращении из эмиграции. В настоящее время дом занесен в Государственный реестр национального культурного достояния Украины.

С 9 ноября 2006 года после ремонта и реставрации мемориального дома была открыта музейная экспозиция, которая на сегодняшний день состоит из более чем 5 тысяч предметов.