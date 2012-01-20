Круглый стол «Доктор Пи: аферист или маньяк-убийца?»
Во вторник, 24 января, в 11:00 в Институте Горшенина состоится круглый стол «Доктор Пи: аферист или маньяк-убийца?».
Организатор круглого стола – Институт Горшенина.
Вопросы, вынесенные на обсуждение:
Как и почему история «Доктора Пи» стала возможна в Украине?
Кто покрывал Андрея СЛЮСАРЧУКА и способствовал его деятельности?
Каким образом человек без медицинского образования был многократно допущен к проведению опасных операций?
Кто ответит за результаты операций «Доктора Пи», в том числе – детские смерти?
Возможно ли избежать повторения подобных трагедий в будущем?
Участники круглого стола:
Вадим ОМЕЛЬЧЕНКО, президент Gorshenin Group;
Соня КОШКИНА, шеф-редактор LB.ua;
Александр БОГУЦКИЙ, генеральный директор телеканала ICTV;
Алексей РЕЗНИКОВ, вице-президент Ассоциации юристов Украины;
Николай ОБИХОД, экс-заместитель генерального прокурора Украины;
Ольга БОГОМОЛЕЦ, заслуженный врач Украины, доктор медицинских наук;
Семен ГЛУЗМАН, правозащитник, президент Ассоциации психиатров Украины.
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