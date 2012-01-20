Во вторник, 24 января, в 11:00 в Институте Горшенина состоится круглый стол «Доктор Пи: аферист или маньяк-убийца?».

Организатор круглого стола – Институт Горшенина.

Вопросы, вынесенные на обсуждение:

Как и почему история «Доктора Пи» стала возможна в Украине?

Кто покрывал Андрея СЛЮСАРЧУКА и способствовал его деятельности?

Каким образом человек без медицинского образования был многократно допущен к проведению опасных операций?

Кто ответит за результаты операций «Доктора Пи», в том числе – детские смерти?

Возможно ли избежать повторения подобных трагедий в будущем?

Участники круглого стола:

Вадим ОМЕЛЬЧЕНКО, президент Gorshenin Group;

Соня КОШКИНА, шеф-редактор LB.ua;

Александр БОГУЦКИЙ, генеральный директор телеканала ICTV;

Алексей РЕЗНИКОВ, вице-президент Ассоциации юристов Украины;

Николай ОБИХОД, экс-заместитель генерального прокурора Украины;

Ольга БОГОМОЛЕЦ, заслуженный врач Украины, доктор медицинских наук;

Семен ГЛУЗМАН, правозащитник, президент Ассоциации психиатров Украины.

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