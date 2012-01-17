Билборд Януковича на Волыни раскрасил 73-летний дедушка

На Волыни задержали 73-летнего пенсионера, который коричневой краской зарисовывал на билбордах изображения Президента Виктора ЯНУКОВИЧА.

Как сообщили УНИАН в Секторе связей с общественностью УМВД Украины в Волынской области, в дежурную часть Ковельского горотдела милиции поступило сообщение о том, что на 71-м километре автодороги Доманово – Ковель – Черновцы - Тереблеча неизвестный закрашивает рекламный щит с изображением Президента Украины.

73-летний житель Ковельского района объяснил свои действия тем, что он не «может видеть это изображение, а также не считает Виктора ЯНУКОВИЧА Президентом Украины».

Данный факт зарегистрирован в милиции. Продложается проверка.