В Москве проходят переговоры Бойко и Миллера

В Москве проходят переговоры министра энергетики и угольной промышленности Украины Юрий БОЙКО и главы «Газпрома» Алексея МИЛЛЕРА.

Об этом УНИАН сообщил официальный представитель «Газпрома» Сергей КУПРИЯНОВ.

«Переговоры проходят», - сказал С.КУПРИЯНОВ.

При этом он отметил, что в ближайшее время по их итогам будет распространено сообщение для прессы.