В Москве проходят переговоры Бойко и Миллера
15:25, 17 января 2012Политика
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По итогам будет сообщение для прессы
В Москве проходят переговоры министра энергетики и угольной промышленности Украины Юрий БОЙКО и главы «Газпрома» Алексея МИЛЛЕРА.
Об этом УНИАН сообщил официальный представитель «Газпрома» Сергей КУПРИЯНОВ.
«Переговоры проходят», - сказал С.КУПРИЯНОВ.
При этом он отметил, что в ближайшее время по их итогам будет распространено сообщение для прессы.
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