Трех нардепов пустили в колонию, но не к Тимошенко

Качановскую исправительную колонию Харькова, где сейчас содержится осужденная экс-премьер-министра Украины Юлия ТИМОШЕНКО, посетили трое народных депутатов Украины из фракции ««БЮТ-Батькивщина» - Владимир БОНДАРЕНКО, Олег ТИЩЕНКО и Юрий ГАНУЩАК.

Как передает корреспондент УНИАН, выйдя из колонии депутат В.БОНДАРЕНКО отметил, что группа народных депутатов осмотрела внутренний двор колонии, производственные помещения колонии и места отдыха заключенных, однако не смогла встретиться с экс-премьером.

В.БОНДАРЕНКО отметил, что разрешение на посещение Ю.ТИМОШЕНКО может выдать только следователь по ее делу, поэтому руководство Качановской колонии не разрешило провести встречу.

Парламентарий возмутился тем, что «для Юлии ТИМОШЕНКО создали особые условия». По его словам, окна ее камеры обтянуты сеткой.

Также депутат выразил сомнения относительно объективности комиссии Министерства здравоохранения, которая в эти минуты осматривает Ю.ТИМОШЕНКО, поскольку к ней не пускают других врачей.

Кроме того В.БОНДАРЕНКО сообщил, что народные депутаты после посещения Качановской колонии будут выносить на рассмотрение Верховной Рады Украины проект закона о пенитенциарной системе, в котором речь пойдет о нормативах обеспечения заключенных. «Нас шокировали некоторые нормативы обеспечения заключенных», - сказал В.БОНДАРЕНКО.