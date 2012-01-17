Янукович поручил налоговикам пойти навстречу предпринимателям

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил председателю Государственной налоговой службы Александру КЛИМЕНКО обеспечить максимально благоприятные условия для перехода предпринимателей, которые были плательщиками единого или фиксированного налога, на упрощенную систему налогообложения, согласно изменениям, внесенным в Налоговый кодекс в 2011 году.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, Государственная налоговая служба должна обеспечить своевременную регистрацию субъектов хозяйствования, которые выразили желание с начала 2012 года перейти на упрощенную систему налогообложения.

Согласно изменениям в Налоговом кодексе, предприниматели, которые были плательщиками единого или фиксированного налога, для перехода на упрощенную систему налогообложения должны подать соответствующее заявление до 25 января 2012 года.