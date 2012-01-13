Порошенко заявляет, что не планирует продавать «5 канал»

Владелец «5 канала» Петр ПОРОШЕНКО заявляет, что не планирует продавать канал.

Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на пресс-службу П.ПОРОШЕНКО.

Заявление пресс-службы политика было распространено в ответ на информацию «Украинской правды» о том, что якобы «5 канал» хочет приобрести сын Президента Украины Александр ЯНУКОВИЧ.

«Просим принять к сведению информацию о том, что Петр ПОРОШЕНКО по состоянию на сегодняшний день является 100% владельцем "5 канала", что подтверждается Единым государственным реестром предприятий и организаций Украины (ЕГРПОУ). Намерений менять структуру владельцев не существует", - говорится в заявлении.