Томенко догадывается, почему правительство не пришло к депутатам

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО считает, что правительство сегодня не пришло в парламент, поскольку побоялось рассказывать о своем провале на газовых переговорах с Россией.

Об этом Н.ТОМЕНКО заявил УНИАН, комментируя отмену Часа вопросов к правительству, на котором сегодня планировалось заслушать министра топлива и угольной промышленности Юрия БОЙКО относительно газовых переговоров с РФ.

По словам Н.ТОМЕНКО, если следовать логике официальных объяснений парламентского большинства относительно причин отсутствия правительства, то таким образом можно нарушать закон ежеминутно и мотивировать это тем, что оппозиция ведет себя неподобающим образом.

Н.ТОМЕНКО также отметил, что команда Президента Виктора ЯНУКОВИЧА неоднократно обвиняла экс-главу государства Виктора ЮЩЕНКО в том, что он начал холодную войну в отношениях с Россией.

«А действия нынешней власти завели наши отношения в тупик, и из так называемой холодной войны превратили эти отношения в горячую войну», - убежден вице-спикер.

Он добавил, что в то время, как нынешняя украинская власть «заигрывает» с российским руководством, Россия позволяет себе негативные заявления в адрес Украины.

Как сообщал УНИАН, депутаты из фракции "БЮТ-Батьківщина" вчера в начале вечернего заседания парламента заблокировали трибуну и президиум. Они требовали создания Временной следственной комиссии ВР по расследованию инцидента, который произошел с экс-премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО в начале января в Качановской колонии.

Однако большинство не согласилось с требованиями оппозиции, и заседание парламента не состоялось.

Сегодня председатель ВР Владимир ЛИТВИН заявил, что Часа вопросов к правительству в Верховной Раде не будет.

По его словам, поскольку вчера происходило блокирование работы парламента, и вечернего заседания не было, то не было понятно, будет ли сегодня утром снова блокироваться трибуна парламента. «Поэтому не было потребности приглашать правительство, поскольку мы должны выполнить задачи, которые мы должны были с вами реализовать на вечернем заседании ВР», - отметил В.ЛИТВИН.

При этом он добавил, что на закрытие сессии члены Кабинета министров во главе с премьер-министром Украины приглашены.