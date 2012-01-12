Шевченко выслушал Бондаренко и «понял»: в колонию или на расстрел

Верховная Рада Украины включила в повестку дня завтрашнего пленарного заседания вопрос об отзыве с должности председателя Комитета ВР по вопросам свободы слова и информации Андрея ШЕВЧЕНКО (фракция "БЮТ-Батькивщина").

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовал 241 из 415 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Как сообщил председательствующий на заседании парламента первый заместитель председателя ВР Адам МАРТЫНЮК, этот вопрос будет рассматриваться завтра.

Как отметила на заседании парламента первый заместитель председателя данного комитета Елена БОНДАРЕНКО (фракция Партии регионов), А.ШЕВЧЕНКО «злоупотреблял служебным положением и превышал полномочия, систематически нарушал закон Украины о комитетах, то есть принимал единоличные решения и пытался выдать их за коллегиальные».

«По-видимому, привычка подделывать директивы присуща не только лидеру БЮТ, а еще и некоторым членам ее фракции», - подчеркнула Е.БОНДАРЕНКО.

Она также обвинила А.ШЕВЧЕНКО в том, что он вел «личную переписку не на бланках депутата, а на бланках комитета, и это приводило к серьезной путанице в Секретариате Верховной Рады, юристы терялись, где настоящее решение комитета, а где личное мнение отдельного депутата».

Е.БОНДАРЕНКО отметила, что это «обыкновенное мошенничество, а именно - попытка принять единоличное кадровое решение и попытка обмануть руководителя Секретариата Совета господина ЗАЙЧУКА, что это решение всего комитета». При этом она не уточнила, о каком кадровом решении идет речь.

Также Е.БОНДАРЕНКО обвинила А.ШЕВЧЕНКО в «фактически цензуровании корреспонденции».

Е.БОНДАРЕНКО сообщила, что решением комитета было выражено недоверие А.ШЕВЧЕНКО.

В ответ, А.ШЕВЧЕНКО заявил, что, исходя из всех этих обвинений, которые высказала Е.БОНДАРЕНКО, его уже нужно было бы арестовать и поместить в камеру Качановской колонии «строгого режима» или «даже на расстрел».

А.ШЕВЧЕНКО отметил, что заседания комитета происходили, а решение о выражении ему недоверия принималось народными депутатами из фракций, которые входят в парламентское большинство. По его словам, «ни одного представителя оппозиции не было на заседании комитета во время рассмотрения данного вопроса». Он напомнил, что из 11 членов комитета шесть являются представителями парламентского большинства». «В их руках кворум и принятие любого решения», - отметил А.ШЕВЧЕНКО.

Он заявил, что не стоит при решении данного вопроса руководствоваться «персональными амбициями отдельно взятых депутатов, которые у нас работают».

Как отметил член фракции "БЮТ-Батькивщина" Сергей САС, вынесение на рассмотрение парламента данного вопроса свидетельствует о «преследовании оппозиции. Это – очередной акт репрессий после ТИМОШЕНКО, нападение на оппозицию, лишение ее права контрольных функций в Верховной Раде».

По словам С.САСА, данный вопрос рассматривается с нарушением Регламента ВР.

В ответ А.МАРТЫНЮК заявил, что никакого нарушения регламента нет. По его словам, если А.ШЕВЧЕНКО будет освобожден от должности председателя комитета, то оппозиция сможет предложить другую кандидатуру, поскольку «у оппозиции никто этот комитет не отбирает».

Как сообщал УНИАН, член Комитета ВР по вопросам свободы слова и информации Е.БОНДАРЕНКО 22 декабря 2011 года заявила, что комитет выразил недоверие А.ШЕВЧЕНКО.

По словам Е.БОНДАРЕНКО, соответствующее решение было принято шестью членами комитета из шести присутствующих. В то же время, сказала она, сам А.ШЕВЧЕНКО на заседание не явился.

Говоря об основаниях для такого решения, Е.БОНДАРЕНКО отметила, что ситуация сложилась очень странная, поскольку А.ШЕВЧЕНКО пытался подменять свои решения решениями комитета.

Кроме того, сказала она, А.ШЕВЧЕНКО пытался принимать единоличные кадровые решения внутри комитета.

По словам Е.БОНДАРЕНКО, члены фракции Партии регионов считают, что эту должность должен занимать представитель оппозиции, однако это не может быть А.ШЕВЧЕНКО.