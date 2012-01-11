В МИД переживают за украинцев, отдыхающих в Австрии

МИД Украины, учитывая резкое ухудшение погодных условий на горнолыжных курортах ряда европейских стран, в частности Австрии, рекомендует украинским туристам поддерживать тесную связь с соответствующими посольствами Украины, туроператорами, которые будут обеспечивать возвращение домой, а также с компетентными органами страны отдыха относительно продолжения, в случае необходимости, срока действия виз в связи с форс-мажорными обстоятельствами.

Как отмечается в переданном агентству УНИАН комментарии руководителя пресс-службы МИД Украины Александра ДИКУСАРОВА, в соответствии со ст. 9 Соглашения между Украиной и ЕС об упрощении оформления виз гражданам Украины, которые в силу форс-мажорных обстоятельств не имеют возможности покинуть территорию стран-членов в сроки, указанные в их визах, они имеют право на бесплатное продление действия виз на срок, необходимый для возвращения в страну постоянного проживания, в соответствии с законодательством принимающей стороны.

МИД советует гражданам Украины, которые в этот зимний период планируют провести отдых на европейских горнолыжных курортах, всегда иметь при себе номера телефонов украинских посольств и консульств (размещены на официальном веб-сайте МИД www.mfa.gov.ua), телефон круглосуточной „горячей линии” МИД (+380-44-238-16-57), а также телефоны „горячей линии” соответствующих туроператоров.

По состоянию на 11 января, в дипломатических учреждениях Украины в странах, где произошло резкое ухудшение погодных условий, обращений граждан Украины не зафиксировано.

МИД и заграничные дипломатические учреждения готовы к оперативной проработке обращений всех украинских граждан, которые, пребывая за рубежом, стали заложниками форс-мажорных обстоятельств.