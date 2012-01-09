Муж Тимошенко подал документы на регистрацию «Батькивщины» в Праге

Александр ТИМОШЕНКО, получивший в пятницу политическое убежище в Чешской республике, заявил, что в декабре 2011 года подал в Праге документы на регистрацию Международной общественной организации «Батькивщина».

Об этом супруг бывшего премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО сообщил в интервью Радио Свободав понедельник.

«Следует понять, что режим ЯНУКОВИЧА – это не украинский народ. Это кучка бывших бандитов, одетых в «Бриони», которые неправдой – через манипулирование украинским законодательством – обеспечили себе абсолютную власть в стране, обманывают и грабят украинский народ», – считает А.ТИМОШЕНКО.

По его словам, «народ не выбирал Президента Украины с такими полномочиями, он не давал парламенту таких полномочий».

«Народ не избирал «тушек» депутатами, он голосовал за партийные фракции. Именно через измену отдельных депутатов, состоялся в стране конституционный переворот, который уже обеспечил диктатуру в лице режима ЯНУКОВИЧА, который все эти годы боролся против Юлии ТИМОШЕНКО», – отметил супруг экс-премьера.

По его словам, «сегодня Юлия ТИМОШЕНКО и другие политические узники находятся в тюрьмах, а ЯНУКОВИЧ сидит на золотом унитазе и вместе со своими сыновьями и хунтой – в лице ФИРТАША, ЛЕВОЧКИНА, ХОРОШКОВСКОГО, КУЗЬМИНА и грабят украинский народ».

Основными задачами работы Международного общественного объединения «Батькивщина» А.ТИМОШЕНКО назвал, в частности, анализ действий сегодняшней власти и «ее преступной деятельности в грабеже Украины, освещения действий власти ЯНУКОВИЧА в заграничных изданиях, осуществления постоянного мониторинга соблюдения прав человека и свобод граждан, а также принципов демократии в Украине».