Тимошенко отвезли в больницу

Экс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, которая содержится в Качановский исправительной колонии № 54 в Харькове, прошла дообследование в одной из больниц города, состояние ее здоровья удовлетворительное.

Об этом сказано в пресс-релизе, обнародованном на сайте Государственной пенитенциарной службы Украины (ГПтСУ).

«Сегодня, 7 января, по просьбе Ю.ТИМОШЕНКО, было проведено ее инструментальное и лабораторное дообследование в одной из клинических больниц г. Харькова (магнитно-резонансная томография, спирально-компьютерная томография, клинический анализ крови).

Результаты проведенного обследования подтверждают предыдущие выводы комиссии Министерства здравоохранения Украины. Заболевания, которые необходимо дополнительно лечить, у Ю.ТИМОШЕНКО не обнаружены», - сказано в документе.

Также в ГПтСУ отметили, что по согласию Ю.ТИМОШЕНКО проведено клиническое исследование ее крови в одной из лабораторий Министерства здравоохранения, результаты которого не выходят за пределы нормы.

«В данное время состояние здоровья Ю.ТИМОШЕНКО удовлетворительное, она находится под постоянным присмотром медработников ГПтСУ и Министерства здравоохранения Украины», - отмечается в пресс-релизе.