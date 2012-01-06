В МВД не слышали о намерениях мужа Тимошенко искать убежище

Министерство внутренних дел Украины не имеет информации о том, что муж экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО Александр ТИМОШЕНКО попросил политическое убежище в Чехии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр внутренних дел Украины Виталий ЗАХАРЧЕНКО сегодня на брифинге в Киеве, отвечая на вопросы журналистов.

«Я такой информацией не владею», - заявил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня чешская газета Pravo со ссылкой на информацию Министерства иностранных дел Чехии написала, что муж Ю.ТИМОШЕНКО попросил политическое убежище в Чехии.

Газета отмечает, что обращение о получении убежища А.ТИМОШЕНКО подал в конце 2011 года.

В партии «Батькивщина» объяснили, что муж Ю.ТИМОШЕНКО был вынужден выехать из Украины и обратиться к правительству Чехии с просьбой о политическом убежище в связи с усиленным давлением на лидера оппозиции через ее семью.

«Этот шаг со стороны Александра ТИМОШЕНКО является ответом на аморальные попытки оказывать давление и пытать Юлию ТИМОШЕНКО через преследование ее близких и родных. Так, не сломив лидера партии «Батькивщина» ни судами, ни тюрьмами, ни издевательствами и двойными арестами, режим, незаконно возобновив уже закрытые Верховным Судом уголовные дела 15-летней давности, начал преследовать родных и близких экс-премьер-министра», - заявили в партии.

«ЯНУКОВИЧ пошел по самому грязному пути: сломать Юлию ТИМОШЕНКО через давление на членов ее семьи. Решение о поиске политического убежища обусловлено желанием лишить режим дополнительных рычагов давления на лидера партии «Батькивщина», - подчеркнули в «Батькивщине».