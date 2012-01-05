Экс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО приняла предложение канадских врачей о независимом медицинском обследовании состояния ее здоровья.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил защитник Ю.ТИМОШЕНКО, народный депутат Сергей ВЛАСЕНКО.

Он подчеркнул, что защита Ю.ТИМОШЕНКО не надеется на объективное обследование подсудимой украинскими врачами. «Речь идет о том, что в действительности все врачи, которые зависимы от власти, зависимы от власти. Они не могут дать объективного заключения, - сказал С.ВЛАСЕНКО.

Адвокат отметил то, что Ю.ТИМОШЕНКО «не может самостоятельно передвигаться. Я не могу слушать распространенные заявления о нормальном состоянии ее здоровья. Им всем, безусловно, хочется, чтобы она не вставала, не ходила и даже не дышала».

С.ВЛАСЕНКО подчеркнул, что независимое медицинское обследование может быть проведено безотлагательно, но только после разрешения руководства колонии и правоохранительных органов. «Она это не сама решает», - заметил он.

С.ВЛАСЕНКО добавил, что сейчас Ю.ТИМОШЕНКО встречается с дочерью Евгенией, и в отдельной комнате для Ю.ТИМОШЕНКО «поставлена кровать, поскольку она не может передвигаться».