Немецкая газета: Янукович ведет двойную игру

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ ведет двойную игру во внешней политике, пишет немецкая газета Die Welt (перевод статьи опубликован на сайте «Инопресса»).

Президент Украины говорит о сближении с ЕС, однако ориентируется на Москву, а экс-премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО, пишет Die Welt, является неотъемлемой составляющей его покера за власть.

Как отмечает автор статьи, В.ЯНУКОВИЧ в ходе своего новогоднего обращения к гражданам страны говорил о Чемпионате Европы по футболу и демократии. О Ю.ТИМОШЕНКО, которая была переведена в одну из харьковских колоний, он не упомянул ни словом. Ее перевод из киевского СИЗО стал для экспертов одним из доказательств того, что ждать освобождения лидера оппозиции в ближайшем будущем не стоит, отмечает издание.

"В этом году популярность В.ЯНУКОВИЧА стремительно пошла на спад. Согласно опросам, действующего Президента поддерживают всего 15% украинцев. Народ негодует по поводу роста налогов и коммунальных платежей и снижения размера пенсий. Многие также считают, что уровень коррупции при ЯНУКОВИЧЕ вырос еще больше, и винят Президента в негативном имидже Украины на Западе", - пишет газета.

Если бы Брюссель, продолжает автор публикации, подписал Соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли с Киевом до выборов, для В.ЯНУКОВИЧА это стало бы большой удачей. 52% украинцев, согласно опросам, поддерживают перспективу вступления страны в Евросоюз, а Брюссель, со своей стороны, тянет с подписанием соглашения, кивая на дефицит демократии в стране - и конкретно на процесс над Ю.ТИМОШЕНКО.

"ЯНУКОВИЧ ведет двойную игру: он утверждает, что его интересует европейская перспектива, оставляя при этом дверь в Россию открытой. Соседняя держава хочет привлечь Украину в совместный с Казахстаном и Белоруссией Таможенный союз. Приманка Москвы - дешевый газ", - отмечает немецкая газета.

По мнению эксперта по Восточной Европе Немецкого общества внешней политики Штефана МАЙСТЕРА, "дешевый газ пойдет в Украину лишь в том случае, если она не подпишет Соглашения об ассоциации".

Как продолжает газета, лидер "Фронта Змін" Арсений ЯЦЕНЮК готов объединиться в коалицию с БЮТ в преддверии выборов, чтобы объединить голоса избирателей. Он призывает ЕС не связывать подписание Соглашения об ассоциации с приговором Ю.ТИМОШЕНКО, указывая на то, что в противном случае Брюссель толкнет Украину в объятия Москвы.

На интеграцию с ЕС надеется и экс-глава МИД Украины Петр ПОРОШЕНКО. "Наш основной вызов - это борьба с коррупцией", - говорит 46-летний предприниматель, которого считают одним из спонсоров Оранжевой революции. По его словам, Соглашение об ассоциации будет способствовать тому, что коррумпированные чиновники понесут наказание.