Королевская: в 2011 году Украина разделилась на две части

Прошлый год стал годом пробуждения украинского общества. Об этом пишет лидер Украинской социал-демократической партии (УСДП), народный депутат Украины (фракция БЮТ-Батьківщина) Наталия КОРОЛЕВСКАЯ в своем блоге на Корреспондент.net

«2011-й стал годом пробуждения украинского общества. Именно в прошлом году много украинцев – предприниматели и чернобыльцы, афганцы и пенсионеры – открыто выступили на защиту своих интересов. Массовые акции протеста четко продемонстрировали отдаленность нынешней власти от людей. Вполне закономерно, что народ, в конце концов, выразил ей вотум недоверия», – отметила она.

Н.КОРОЛЕВСКАЯ рассказала, что вместо поиска компромисса власть предпочла открытое игнорирование требований людей, все больше и больше изолируясь от реальности. В итоге так называемые «реформаторы» зашли в тупик по всем направлениям, а государство распалось на две части: силовую и гражданскую. «Грубая сила – единственный инструмент, который остался у власти. Усиливая органы прокуратуры, милиции, она пытается влиять на народ методом запугивания, который все равно оказывается неэффективным. В ответ все сильнее развивается гражданская государственность – рождается из самоорганизации протестующего гражданского общества. Этот год покажет, какая государственность сильнее – силовая или гражданская», – отметила лидер УСДП.

По мнению Н.КОРОЛЕВСКОЙ, издевательское отношение к Юлии ТИМОШЕНКО стало одним из ключевых моментов объединения протестующих. «Сегодня даже те, кто не является горячим сторонником лидера украинской оппозиции, поддерживают ее, понимая всю жестокость и несправедливость действий властных чинов. Поэтому протестующих с каждым днем становится все больше. Заключение Ю.ТИМОШЕНКО не оправдало надежд власть предержащих еще в одном: оппозицию это не только не разъединило, но наоборот – еще сильнее сплотило. Юля была, есть и будет лидером всех оппозиционных сил нашей страны. И мы будем вместе бороться за победу – затем, чтобы она была на свободе», – добавила лидер УСДП.

Она также отметила, что единственным достижением нынешней власти за прошлый год, кроме предоставления стране статуса «гибридного режима», является кризис доверия со стороны населения и полный провал всех реформ. «Все, чего добились власть предержащие за прошлый год – это кризис доверия внутри страны и за ее пределами, а также – деградация социально-экономической политики. Без серьезного кадрового обновления нынешнего политикума, без новых людей, которые используют современные креативные подходы к управлению экономикой, любые реформы, даже самые качественные, будут обречены на поражение», – сказала Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Политик уверена, что старые и некомпетентные постсоветские кадры должны уйти. "Это то послание, с которым выходили на улицы украинцы в прошлом году, и это та задача, которая, как абсолютный императив, в этом году должны поставить себе мы – оппозиционные силы. Только так мы сможем создать новое благополучное развивающееся государство, в центре которого – интересы гражданина. Убеждена, что в новом году мы сделаем шаг к такому государству», – отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.