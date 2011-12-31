Бессмертный: К массовым протестам не готовы только власть и оппозиция

К широкому протестному движению в Украине, как всегда, не готова только власть, которая хронически не понимает, как действовать в таких условиях, и, к сожалению, политическая оппозиционная элита, считает депутат ВР 2-5 созывов, бывший посол Украины в Беларуси Роман Бессмертный.

«Сейчас ситуация созрела для широкого протестного движения, и появление небольшого повода (незначительного очередного конфликта) приведет протестный механизм в действие. Что это может быть? Да что угодно... Хоть конфликт с кондуктором в троллейбусе... Можно ожидать, что власти под соусом наведения порядка во время Евро-2012 будут всячески ущемлять протесты. Не исключаю, что именно это и может довести людей до предела терпения», — сказал он в комментарии ZN.UA.

При неготовности власти и политической оппозиционной элиты протесты сегментируются, и спецслужбы катализируют их в социальное русло с экономическими требованиями, что еще больше раскручивает протестные настроения.

«В такой ситуации чем раньше происходит смена власти, тем спокойнее пройдет противостояние (если можно употребить слово „спокойнее“). Протесты невозможно предотвратить, они будут. Думаю, что возглавить и организовать их должна оппозиция, иначе ни протестующие не получат желаемого результата, ни власть не одумается», — подчеркнул Р.Безсмертный.

«Удержится ли при таких условиях у власти Виктор Янукович? Парадокс ситуации в том, что насколько судьба Юлии Тимошенко зависит от Виктора Януковича, настолько же судьба Януковича зависит от Тимошенко. Уже сейчас можно говорить, что в стране есть два главных заключенных: Юлия Тимошенко — узник Лукьяновского СИЗО, Виктор Янукович — узник Межигорья. Сложно спрогнозировать ход событий. Однако очевидно, что симпатии людей явно на стороне Тимошенко. Верхушка Партии регионов и властные мужи так и не поняли, что время очень скоротечно и играет оно против власти, и играет оно на руку Тимошенко. Как говорится, «і нема на то ради»», — констатировал Р.Бессмертный.