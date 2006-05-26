На праздник к банкирам пришли Ющенко, Рыбачук и Черновецкий

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО принял участие в торжественном заседании, посвященном 15-летию Национального банка Украины и Дню банковских работников.

Как сообщает пресс-служба главы государства, в своем приветственном слове В.ЮЩЕНКО отметил, что за 15 лет существования Национальный банк Украины подтвердил свою зрелость и компетентность в решении задач по обеспечению стабильности национальной денежной единицы и построения и укрепления банковской системы. «Мы пришли ко времени, когда можем сказать, что Нацбанк полностью контролирует ситуацию на банковском рынке, у нас сформированная банковская система», – подчеркнул он.

В.ЮЩЕНКО назвал заслугой Нацбанка и коммерческих банков то, что Украина не знает, что такое банковский кризис. «Если посмотреть на историю стран, которые нас окружают, мы не найдем ни одной, которая бы не пережила глубокого банковского кризиса», – подчеркнул он, добавив, что по состоянию на сегодня этот факт еще не оценен должным образом, «но это то, что безусловно есть в активе специалистов, которые представляют банковскую систему Украины и, в частности, Нацбанк».

Вспоминая 90-е годы, когда создавался банковский сектор Украины, Президент подчеркнул, что это были годы «очень низкого доверия граждан к банковской системе» и еще большим было недоверие к инициативе проведения денежной реформы, которая началась 10 лет назад, когда в обращение поступила национальная денежная единица – гривня. Ей, стабильно работающей на экономику, доверяют и сейчас, подчеркнул он.

Однако, по словам В.ЮЩЕНКО, десятилетие назад речь шла прежде всего о национальных целях: «Мы были – якорь. Мы должны были поднять национальный банковский рынок». Период становления Нацбанка Президент Украины назвал «колоссальной прекрасной историей, вклад в которую сделали тысячи людей, что по праву можно считать предметом гордости». Он также назвал годы своей работы в НБУ «одними из самых дорогих» в личной карьере.

В.ЮЩЕНКО отметил, что Нацбанк всегда был местом, «где кристаллизовались здоровые государственные позиции» и никогда не было безразличных к национальным приоритетам и национальной политике людей. В этом контексте он упомянул «знаменитую плеяду людей, которые взяли на свои плечи первое бремя становления НБУ», талантливых банкиров. В частности, Владимира МАТВИЕНКО и Вадима Гетьмана, которые возглавляли это учреждение. Говоря о В.Гетьмане, глава государства подчеркнул, что это был «блестящий человек, который принес много новых ценностей не только в центральный банк, но и в банковскую систему страны». Память Вадима Гетьмана присутствующие почтили минутой молчания.

Президент также отметил главу НБУ Владимира СТЕЛЬМАХА как человека, который пришел в НБУ в самое нужное время и много лет представляет его на высоком профессиональном уровне.

В.ЮЩЕНКО выразил признательность всем присутствующим. Он подчеркнул, что задачи, как Национального банка Украины, так и коммерческих банков чрезвычайно важны на пути изменений, по которому идет наше государство. «Мы рассчитываем, что Нацбанк и впредь будет тем авангардом, форпостом в процессе изменений, которые ждут нашу страну, в том числе в бюджетной, финансовой, банковской сферах», – сказал Президент.

В.ЮЩЕНКО вручил государственные награды работникам банков и известным банкирам Украины. Указ Президента об их награждении зачитал глава Секретариата Президента Украины Олег РЫБАЧУК.

В мероприятии также приняли участие Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ, глава НБУ Владимир СТЕЛЬМАХ, президент Ассоциации украинских банков Александр СУГОНЯКО.

*** Банковский сектор в Украине в данный момент – это 166 действующих банков, в которых задействовано более 150 тысяч работников. В целом в банковской системе работает почти 165 тысяч граждан.