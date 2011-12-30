Группа нардепов срочно отправилась следом за Тимошенко

Группа народных депутатов из фракции «БЮТ-Батькивщина» срочно отбыла в Харьков, чтобы увидеться с экс-премьером Юлией ТИМОШЕНКО.

Об этом сообщил первый заместитель председателя партии «Батькивщиина» Александр ТУРЧИНОВ сегодня на брифинге возле Лукьяновского СИЗО, проинформировали УНИАН в пресс-службе «Батькивщины».

По его словам, народные депутаты будут отслеживать дальнейшую судьбу Ю.ТИМОШЕНКО и оперативно будут информировать об этом общественность.

Комментируя этапирование экс-премьера из СИЗО в колонию, А.ТУРЧИНОВ назвал это пытками и истязанием по отношению к Ю.ТИМОШЕНКО, поскольку по состоянию здоровья она не может даже самостоятельно ходить.

Как сообщал УНИАН, по данным Государственной пенитенциарной службы Украины, сегодня, 30 декабря, в 8 часов утра экс-премьер Ю.ТИМОШЕНКО была этапирована к месту отбывания наказания в Харьковской области.

Как сообщил защитник бывшего премьер-министра Сергей ВЛАСЕНКО, Ю.ТИМОШЕНКО этапирована в Качановскую колонию в Харькове.