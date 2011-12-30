Власенко: Тимошенко до автозака несли на руках

Бывший премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня утром была этапирована из Киевского следственного изолятора в Качановскую колонию, которая расположена в Харьковской области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня после посещения Киевского СИЗО журналистам сообщил защитник Ю.ТИМОШЕНКО Сергей ВЛАСЕНКО.

«Руководство Киевского СИЗО подтвердило, что сегодня около 7 часов утра в нарушение действующего законодательства Юлия Владимировна была этапирована в Качановскую колонию. Это город Харьков. Это подтвердило официально руководство следственного изолятора. Хочу отметить, что руководство следственного изолятора подтвердило, что Юлия Владимировна ТИМОШЕНКО была донесена до автозака на руках сотрудников следственного изолятора, то есть она ходить не может», - сказал С.ВЛАСЕНКО.

Вместе с тем, защитник экс-премьера сообщил, что, по словам руководства СИЗО, вчера было получено распоряжение Печерского районного суда о срочной, безотлагательной перевозке Ю.ТИМОШЕНКО к месту отбывания наказания. По словам С.ВЛАСЕНКО, как Печерский суд в рабочее время мог принять это решение, можно только догадываться, поскольку только вчера в 6 часов вечера Апелляционный суд закончил зачитывать полный текст судебного решения.

Вместе с тем защитник отметил, что ему и народным депутатам в СИЗО сообщили, что никакого изменения меры пресечения по второму аресту не произошло, «и это означает, что Пенитенциарная служба нарушила требования закона, потому что в постановлении Шевченковского районного суда о так называемом втором аресте было четко отмечено, что Ю.ТИМОШЕНКО должна содержаться в Киевском следственном изоляторе», - подчеркнул С.ВЛАСЕНКО.

В то же время от руководства СИЗО он узнал о том, что якобы вчера же заседала комиссия, которая распределяет, кто и где из осужденных должен отбывать наказание.

Отвечая на вопрос, что защита будет делать дальше, С.ВЛАСЕНКО заверил, что сторона защиты Ю.ТИМОШЕНКО будет осуществлять юридические действия для защиты ее прав.

В свою очередь, продолжая тему, первый заместитель председателя партии «Батькивщина» Александр ТУРЧИНОВ отметил, что руководство следственного изолятора должно понести ответственность за то, что они сделали, поскольку они фактически дезинформировали и защиту Ю.ТИМОШЕНКО, и ее саму относительно ее дальнейшей судьбы. Кроме того, как отметил он, руководство СИЗО сейчас отказывается предоставлять официальные документы, которые бы подтверждали их правовую позицию по поводу совершенного.

«Сейчас мы все сделаем, чтобы и защитники, и депутаты четко узнали, относительно места пребывания Юлии Владимировны, потому что мы не можем исключать, что это была опять дезинформация, либо очередная провокация, чтобы или Сергей Владимирович (Сергей ВЛАСЕНКО – УНИАН), либо кто-то из защитников не смог сегодня с ней встретиться.

Как сообщал УНИАН, в Государственной пенитенциарной службе Украины подтвердили, что сегодня, 30 декабря, в 8 часов утра экс-премьер-министр Украины Ю.ТИМОШЕНКО была этапирована к месту отбывания наказания в Харьковской области.