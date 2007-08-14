Луценко догадывается, чем закончатся тайные переговоры Бойко с Москвой

Лидер блока "Наша Украина - Народная самооборона" Юрий ЛУЦЕНКО считает, что в результате тайных переговоров министра топлива и энергетики Юрия БОЙКО с российской стороной цена на газ для Украины в будущем году вырастет на 10%.

Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН, отвечая на вопрос журналистов.

При этом, продолжая газовую тему, Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что обещанное правительством Виктора ЯНУКОВИЧА уменьшение цены на газ «оказалось блефом».

По словам Ю.ЛУЦЕНКО, на сегодняшний день в газовые хранилища Украины закачан 21 млрд. кубометров газа, 80% которого – газ, принадлежащий компании “РосУкрЭнерго” и ЗАО «Укргазэнерго».

Он предположил, что именно эти компании будут определять цену на газ на следующий год для потребителей.

Кроме того, Ю.ЛУЦЕНКО раскритиковал правительство за то, что оно, несмотря на повышение Россией цены на газ для Украины, оставило старые тарифы на транспортировку российского газа по украинской территории до 2010 года.

Как сообщал УНИАН, 1 августа министр топлива и энергетики Украины Ю.БОЙКО заявил, что переговоры о цене газа для Украины в следующем году будут проходить в непубличной плоскости.

Кроме того, он предположил, что в 2008 году цена газа для Украины на границе повысится на 10% с нынешних 130 дол. за тыс. куб. м.