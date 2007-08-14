Луценко не ходил в ресторан с Мартынюком и Колесниковым

Лидер блока “Наша Украина – Народная самооборона” Юрий ЛУЦЕНКО опровергает информацию некоторых СМИ о тайной встрече с руководителем избирательного штаба Партии регионов Борисом КОЛЕСНИКОВЫМ, секретарем СНБО Иваном ПЛЮЩОМ и одним из лидеров КПУ Адамом МАРТЫНЮКОМ.

Об этом Ю.ЛУЦЕНКО заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН, отвечая на вопросы журналистов.

Он назвал эту информацию не отвечающей действительности, но заметил, что действительно, после завершения межпартийного съезда ужинал в ресторане, но «ни господина КОЛЕСНИКОВА, ни господина ПЛЮЩА, на господина МАРТЫНЮКА, для кого к счастью, для кого нет, там не было», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

Справка УНИАН. На прошлой неделе некоторые СМИ писали, что якобы Ю.ЛУЦЕНКО и И.ПЛЮЩ встречались с А.МАРТЫНЮКОМ и Б.КОЛЕСНИКОВЫМ в одном из киевских ресторанов.