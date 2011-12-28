Мэр Ужгорода установил рекорд по количеству заместителей

У городского головы Ужгорода Виктора Погорелова появились два новых заместителя. За это на последней в году сессии городского совета проголосовали 58 депутатов из 60. Отныне у мэра шесть замов, пишет Gazeta.ua.

До недавних пор у Погорелова было всего четверо заместителей. На сессию горсовета был вынесен вопрос о том, чтобы параллельно с существующими постами перевести в статус заместителей еще и начальника финансового отдела Даниэллу Геворкян и управляющего делами аппарата Ужгородского городского совета Светлану Король. Согласно решению депутатов, их заработная плата составит около 7 тысяч гривен, покольку, кроме 2793 гривен официального оклада, обе заместительницы будут иметь еще 50 процентов оклада за работу в органах местного самоуправления, 65 процентов от оклада в качестве премии, а еще материальную помощь и деньги на оздоровление.

"Во время избирательной кампании мы договаривались, и людям было предложены должности заместителей. Даже в областном исполкоме управляющий - зампредседателя. Я сам предложил это. Думаю, что это позволит хоть немного людям повысить заработные платы. Хоть на десять процентов", - пояснил это решение Виктор Погорелов на итоговой пресс-конференции года.

Ужгородский мэр будет иметь самое большое количество заместителей среди всех своих коллег в Западной Украине. Чуть меньше - по 5 - у мэров Тернополя, Львова и Винницы. Мэры остальных областных центров Западной Украины как-то обходятся 3-4 заместителями.