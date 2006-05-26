Тимошенко заявляет об очередных попытках её дискредитации

Пресс-служба Юлии Тимошенко опровергает информацию о ее встрече с Петром Порошенко.

"Юлия Тимошенко не встречалась с Петром Порошенко, не обедала с ним ни в одном ресторане и не вела никаких переговоров. Сам факт публикаций о ее встрече с Петром Порошенко Юлия Тимошенко расценивает как попытку дискредитации", - сказано в сообщении.

В нем также сказано, что Тимошенко "не поддерживала, не поддерживает и не будет поддерживать ни при каких обстоятельствах избрание Порошенко главой Верховной Рады".

"То же касается и возможности поддержки Юлией Тимошенко назначение Александра Третьякова главой секретариата президента", - сказано в сообщении.

Ранее "Украина молодая" писала, что Тимошенко и Порошенко встретились на этой неделе, чтобы обсудить распределение должностей.

Как сообщали источники газеты, встреча состоялась в ресторане восточной кухни "Караван", что напротив "Укртрансгаза".

"Если премьерские амбиции Тимошенко подтверждать не приходится, то данная встреча была не лишней для подтверждения амбиций Петра Порошенко как потенциального председателя нового парламента. И, как это не удивительно, Юлия Владимировна якобы соглашается и на спикерство Порошенко (конечно, при условии ее премьерства), и даже на назначение главой секретариата президента Александра Третьякова", - пишет газета.

Украинская правда