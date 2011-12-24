В Киеве задержаны участники флэш-моба в поддержку российской оппозиции

Пятерых граждан задержали в субботу на Крещатике во время проведения флеш-моба в поддержку российской оппозиции.

Об этом сообщает "Украинская правда".

Во время того, как карусель начала двигаться, граждане достали плакаты с надписями: "Мимо ЦентрИзбирКома я без флага не хожу, то им бюллетень просуну, то им рейтинг покажу", "Я против фальсификаций", "Мишки крутят карусели, чтобы жулики не сели".

Когда карусель остановилась, на место подошли сотрудники спецподразделения "Беркут", которые задержали всех, кто держал в руках плакаты.

Как сообщает по телефону одна из задержанных Татьяна Окопная, данный флэш-моб организован представителями Черного Комитета и КУПРа.

"Этот флеш-моб мы проводили в поддержку российских граждан, которые сегодня на площади Сахарова в Москве проходят акцию против фальсификаций выборов", - говорит Окопная.

По ее словам, сейчас активистов держат в Шевченковском райотделе милиции, который находится на Прорезной.

"Нам инкриминируют 185 статью - нарушение порядка проведения мирных собраний", - сообщает Окопная.

Как известно, в субботу в Москве проходил массовый митинг граждан против фальсификаций результатов выборов.